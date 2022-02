சாவடிங்கடா என்று சொன்னார்.. கொலை முயற்சி வழக்கு போட்ட போலீஸ்.. தொடவே இல்லை என்ற ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சாவடிங்கடா என வார்த்தைகளை கூறி ஜெயக்குமார் மிரட்டியுள்ளார். அதை கருத்தில் கொண்டு 307 கொலை முயற்சி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார். 307-க்கான குற்றமே நடக்கவில்லை. புகார் கொடுத்தவரை மனுதாரர் ஜெயக்குமார் தொடக்கூட இல்லை என்று ஜெயக்குமார் தரப்பு வாதிட்டுள்ளது.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவின் போது திமுக பிரமுகர் ஒருவர் கள்ள ஓட்டு போட முயன்றதாக சந்தேகம் எழுந்தது. அப்போது அங்கிருந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மற்றும் நிர்வாகிகள் அந்த நபரை கையும் களவுமாக பிடித்து காவல்நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

இதனிடையே கள்ள ஓட்டு போட்ட நபர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் ஆபாசமாக பேசுதல், கட்டையால் அடித்துக்,

கொலை முயற்சி,உள்ளிட்ட 13 பிரிவுகளின் கீழ் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இரவோடு இரவாக காவல்துறையினர் கைது செய்து பூந்தமல்லியில் உள்ள தனி கிளை சிறையில் அடைத்தனர்.

அதிமுகவிற்கு அடுத்த ஷாக்: புது வழக்கில் ஜெயக்குமார் கைது - மார்ச் 9 வரை நீதிமன்ற காவல்

English summary

Jayakumar's bail petition came up for hearing today. After hearing arguments from both sides, the judge remanded Jayakumar in custody till March 9 in the second case.