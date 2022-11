கால் வலிக்குதுனு சொன்னா.. ஆனா இப்போ! துள்ளி விளையாடிய மகளை இப்படி பண்ணிட்டாங்களே.. கலங்கும் அப்பா!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சென்னை பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனையில் வழங்கப்பட்ட தவறான சிகிச்கை காரணமாக கால்பந்து விளையாட்டு வீராங்கனையின் கால் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக துறை ரீதியான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தவறு செய்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

இதனையடுத்து பெரியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையளித்த மருத்துவர்களிடம் துறைரீதியான விசாரணையும் நடத்தப்பட்டது. இருப்பினும் தனது மகளின் கால் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்ப முடியாததை நினைத்து பெற்றோர் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

English summary

It has been alleged that a football player's leg was amputated due to wrong treatment given at Periyar Nagar Government Hospital in Chennai. People's Welfare Minister M. Subramanian has said that a departmental inquiry has been ordered regarding this allegation and appropriate action will be taken against the culprits. After this, a departmental inquiry was also conducted with the doctors who treated at Periyar Hospital. However, the parents are worried that their daughter's leg will never return to its original shape.