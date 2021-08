எஸ்.பி வேலுமணியிடம் விசாரணை நிறைவு.. லாக்கர் சாவிகள், ஆவணங்கள், ரூ.13 லட்சம் பறிமுதல்.. பரபர தகவல்!

Chennai

சென்னை:கடந்த அ.தி.மு.க ஆட்சியில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த எஸ்.பி வேலுமணி வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் இன்று காலை முதல் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.

எஸ்.பி வேலுமணி வீடு, சகோதரர் அன்பரசன் வீடு, அதிமுக பிரமுகர் சந்திரசேகரன் வீடு என்பவை உள்பட எஸ்.பி வேலுமணிக்கு சொந்தமான சுமார் 60 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் காலை 6 மணி முதல் அதிரடி சோதனை நடத்தினார்கள்.

எப்படி அரங்கேறியது எஸ்.பி.வேலுமணியின் ஊழல்கள்? 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே அம்பலப்படுத்திய மு.க.ஸ்டாலின்

எஸ்.பி வேலுமணி தனது பதவி காலத்தில் அரசு ஒப்பந்தங்களை தனக்கு தெரிந்தவர்களிடம் வழங்கி முறைகேடு செய்ததாகவும், வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்து உள்ளதாகவும் தெரியவந்ததால் இந்த சோதனை நடைபெறுகிறது என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

The investigation into SB Velumani has been completed. Important documents, Rs 13 lakh were seized, police said. The Anti-Corruption Department said that the documents for the purchase of the land and the transaction documents were confiscated