சென்னையை வாட்டி வதைக்கப்போகும் வெயில்.. வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்.. கவனம் மக்களே..!

சென்னை : தமிழகம் மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதியின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும், சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் கோடை காலம் துவங்க இன்னும் ஒரு மாத கால இடைவெளி இருக்கும் நிலையில் தற்போது கடும் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது.

பகல் நேரங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை பதிவாகி வரும் நிலையில் இரவு நேரங்களிலும் ஆனால் தவிப்பதால் மக்கள் கடும் இன்னல்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

Light to moderate showers with thundershowers are likely at one or two places in Tamil Nadu and Puthuvai due to atmospheric downward circulation and warming over Tamil Nadu and the Kumari sea region. The maximum temperature in Chennai will be around 35 degrees Celsius, according to the Meteorological Department.