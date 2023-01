அண்ணாமலையை நோக்கி குறி.. விஜயகாந்துக்கு செய்த அதே சூழ்ச்சி.. இயக்குனர் பேரரசு ஏன் இப்படி சொன்னாரு?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அரசியலுக்கு வந்த நல்ல மனிதர் விஜயகாந்தை சிலர் காமெடி ஆக்கிவிட்டார்கள். அதேபோல் சில கட்சிகளின் ஏவுகணையாக அண்ணாமலையிடம் அதே சூழ்ச்சியை மேற்கொள்கிறார்கள். இங்கே சூழ்ச்சி வீழ்ச்சியாகும் என திரைப்பட இயக்குனரும், பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவு துணை தலைவருமான பேரரசு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் பாஜக மாநில தலைவராக அண்ணாமலை உள்ளார். கர்நாடகாவில் ஐபிஎஸ்ஸாக பணியாற்றிய அண்ணாமலை அதனை ராஜினாமா செய்தார். அதன்பிறகு சிறிது காலம் ஓய்வில் இருந்த அண்ணாமலை பாஜகவில் இணைந்தார்.

தற்போது அவர் மாநில தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார். தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து ஆளும் திமுக அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம், பொதுக்கூட்டம் நடத்தி வருகிறார். மேலும் அடிக்கடி பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

ஆர்.என்.ரவி ஆளுநரா? பாஜகவின் அடிமட்ட தொண்டரா? மனிதநேய மக்கள் கட்சி கடும் கண்டனம்!

English summary

Vijayakanth, a good man who entered politics, has been made a comedy by some. Similarly, some parties are using Annamalai as a missile. Film director and vice-president of BJP's foreign and neighboring states Tamil development wing said that the plot will fall here.