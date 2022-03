பிற்போக்குக் கருத்துகளைப் பாடத்திட்டங்களில் புகுத்தும் போக்கு கவலையளிக்கிறது - முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கல்வி என்பது ஒத்திசைவுப் பட்டியலில் இருப்பதை வைத்து, மத்திய அரசு தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி பிற்போக்குக் கருத்துகளைப் பாடத்திட்டங்களில் புகுத்தும் போக்கு கவலைக்குரியதாக உள்ளது. கல்வி முழுமையாக மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்றப்படுவதே இதற்குச் சிறந்த தீர்வாக அமையும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

இந்திய பல்கலைக்கழகங்களின் கூட்டமைப்பின் சார்பில், தென் மண்டல பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் சந்திப்புக் கூட்டம் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று தொடங்கியது.

இந்த மாநாட்டை தமிழக ஆளுநரும், பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தருமான ஆர்.என்.ரவி தொடங்கி வைத்து சிறப்புரை ஆற்றினார்.

மக்களே எஜமானர்கள்...ஒரு ரூபாய் செலவு செய்தாலும் பலன் சென்று சேர வேண்டும் - முதல்வர் ஸ்டாலின்

இதில் காணொவி காட்சி வாயிலாக கலந்துகொண்டு உரையாற்றிய முதல்வர் ஸ்டாலின், "தேசிய அளவிலான தரவரிசைப்பட்டியலில், தமிழகப் பல்கலைக்கழகங்களில் முதலிடம் பெற்று மாநிலத்துக்கே முன்னோடியாகத் திகழ்கின்ற பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அனைத்து இந்தியப் பல்கலைக்கழகக் கூட்டமைப்பு இணைந்து நடத்தும் இந்த மாநாடு ஆக்கபூர்வமானதாக அமைய வேண்டும் என முதலில் வாழ்த்துகிறேன் என்று கூறினார்.

English summary

CM Stalin Speech Vice Chancellors Meeting: (துணைவேந்தர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சு) Given that education is on the synchronous list, the tendency of the central government to use its power to inject reactionary ideas into the curriculum is worrying. Chief Minister Stalin has said that the best solution is to transfer education to the state list.