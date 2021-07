கட்டாய தாலி கட்டுனா பொண்டாட்டியாம்.. விஜய் டிவி சீரியலால் சர்ச்சை.. போலீஸ் எஸ்.பி. வைத்த "குட்டு"

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: விஜய் டிவியில் விரைவில் ஒளிபரப்பாக உள்ள தென்றல் வந்து என்னைத் தொடும் என்ற பெயரிலான சீரியல் ப்ரோமோ (Thendral vanthu ennai thodum serial) சமூக வலைத்தளங்களில் கடும் கண்டனங்களை பெற்று வருகிறது.

1990-களில், அல்லது அதற்கு முன்பாக வெளியான தமிழ் திரைப்படங்களில் எப்படி பிற்போக்குத்தனம் இருந்ததோ, அதை மீண்டும் சீரியல்கள் வழியாக வீடுகளுக்குள் நுழைக்க பார்க்கிறார்கள் என்று பெண்ணியவாதிகள் மட்டுமின்றி பரவலாக அனைத்து தரப்பிலும் கடும் கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன.

இந்த விளம்பர வீடியோவில் காட்டப்படும் காட்சிகள், சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று, திருவள்ளூர் போலீஸ் எஸ்பி வருண் குமார் ஐபிஎஸ், தனது கருத்தை பதிவு செய்துள்ளது இந்த விவகாரத்தை மேலும் சூடுபிடிக்க வைத்துள்ளது.

English summary

Thendral vanthu ennai thodum, a serial which will be Telecast in Vijay TV, creating controversy due to its promo video. In that video, a man forcefully tied Thali to a woman and the woman is accepting him as her husband. But according to Thiruvallur police SP Varun Kumar IPS, this is offensive under Tamilnadu prohibition of harassment of woman's act.