"பாதுகாப்பில் சமரசம் கிடையாது.." உலகிலேயே பொறுப்பு மிக்க நாடாக இந்தியா உள்ளது.. ஜெய்சங்கர் பேச்சு

சென்னை: நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் எந்த சமரசத்திற்கு இந்தியா இடம் கொடுக்காது. உலகத்திலேயே மிகவும் பொறுப்பான நாடாகவும், இந்திய பெருங்கடல் எல்லையில் வலிமையான, மிக முக்கியமான நாடாக இந்தியா திகழ்வதாக சென்னையில் நடைபெற்ற துக்ளக் நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசினார்.

'துக்ளக்' இதழின் 53-வது ஆண்டு நிறைவு விழா, சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள மியூசிக் அகடமியில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் பங்கேற்றார்.

விழாவில் தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர். விழாவில் மறைந்த துக்ளக் ஆசிரியர் சோ எழுதிய 'நினைத்து பார்க்கிறேன்' என்ற நூலின் தொகுப்பை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டார். பின்னர் விழாவில் ஜெய்சங்கர் பேசியதாவது:-

India will not allow any compromise in ensuring the security of the country. Union Minister Jaishankar said that India is the most responsible country in the world and the strongest and most important country on the border of the Indian Ocean.