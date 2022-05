ஓபிஎஸ் உங்ககிட்ட பேசினாரா.. கேட்ட நிருபர்.. சட்டென சிரித்தபடி சசிகலா சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என்று சசிகலா புகார் கூறியுள்ளார். அதிமுகவில் இணைவது மக்களின் கைகளில்தான் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மத்திய அரசுடன் மாநில அரசு மல்லுக்கட்டிக்கொண்டிருந்தால் பாதிக்கப்படுவது மக்கள்தான் என்றும் சசிகலா தெரிவித்தார்.

பதவிக்காக அதிமுகவில் சிலர் எனக்கு எதிராக பேசுகின்றனர். அதிமுக தற்போது சரியான எதிர்கட்சியாக செயல்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார். ஜெயலலிதா போன்ற தலைமை அதிமுகவில் இல்லை என்றும் சசிகலா கூறினார். தொண்டர்கள் விரும்பும் போது நான் அதிமுகவில் இணைவேன் என்றும் சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு நாட்டின் பிரதமர் ஒரு மாநிலத்திற்கு வருவது சாதாரணமான விசயம் அதை பெரிதுபடுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. மாநிலத்தில் எந்த ஆட்சி நடந்தாலும் நமக்கு மேலே மத்திய அரசு உள்ளது. மாநிலத்தில் வெவ்வேறு கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் ஆட்சியில் இருப்பார்கள். மாநில அரசுகள் எப்போதும் மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செல்ல வேண்டும்.

English summary

Sasikala has complained that law and order is not good in Tamil Nadu. She also said that joining the AIADMK is in the hands of the people. Sasikala said if the state government was wrestling with the central government, the people would be the victims.