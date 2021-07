இந்தியாவுக்கு தேசிய மொழி கிடையாது.. ஆர்டிஐ கேள்விக்கு மத்திய அரசு பதில்.. கனிமொழி வரவேற்பு!

Chennai

சென்னை: இந்திய நாட்டிற்கு என்று தனியாக தேசிய மொழி கிடையாது என மத்திய அலுவல் மொழிகள் துறை தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் பதில் அளித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில், மத்திய அரசிடம் ஆங்கிலத்தில் கேள்வி கேட்டால், அதற்கு இந்தியிலேயே பதில்கள் அனுப்பப்படுவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

எங்கும், இந்தி, எதிலும், இந்தி, என்று மத்திய பாஜக அரசு இந்தி திணிப்பை முன்னெடுக்க ஆரம்பித்துள்ளது.

Hindi is not Indian national language as union government told "There is no national language for India," to a RTI question from Tamil Nadu. DMK MP Kanimozhi tweets "This is exactly what we have been telling the Union Government for years. Please don’t promote one language at the cost of others."