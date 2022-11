பிரதமர் மோடி தமிழகம் வரும் போது பாதுகாப்பு குளறுபடிகள் ஏற்படவில்லை..அண்ணாமலைக்கு டிஜிபி பதிலடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ்நாடு வருகையின்போது எந்தவிதமான பாதுகாப்பு குளறுபடியும் ஏற்படவில்லை என டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்தார். பிரதமரின் பாதுகாப்பில் குளறுபடி இருந்ததாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டுக்கு டிஜிபி பதில் அளித்துள்ளார்.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள ராஜ்பவனில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை, தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் கே.அண்ணாமலை நேற்று சந்தித்தார். அப்போது, செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை தொடங்கிவைக்க பிரதமர் மோடி தமிழகத்துக்கு வந்தபோது, அவருக்கு பாதுகாப்பு குளறுபடிகள் செய்ததாகவும், ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாகவும், எனவே அது குறித்து விசாரணை நடத்தவேண்டும் என்றும் 2 மனுக்களை தனித்தனியாக ஆளுநரிடம் அண்ணாமலை கொடுத்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி தொடக்க விழாவில் பங்கேற்க கடந்த ஜூலை மாதம் 28ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை வந்தார். அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கவேண்டிய மாநில அரசு தன்னுடைய பணியில் இருந்து தவறியிருக்கிறது என்பதை ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் மனுவாக ஆளுநரிடம் கொடுத்திருக்கிறோம்.

எப்படி இருக்கீங்க?.. இளையராஜாவின் கைகளை இறுக்க பற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி.. பூரித்து போன இசைஞானி

English summary

DGP Shailendra Babu said that there was no security breach during Prime Minister Narendra Modi's visit to Tamil Nadu. The DGP has responded to BJP state president Annamalai's allegation that there was a mess in the Prime Minister's security.