பேசும் முன் யோசியுங்கள்... ப்ளீஸ் வளருங்கள் - ராகுல் காந்தியை கிண்டலடிக்கும் குஷ்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பேசும் முன்பாக நன்றாக யோசியுங்கள் ராகுல் ஜி... புதுச்சேரியில் பாஜக அரசுதான். தமிழ் மக்கள் எங்களைத்தான் நம்பியுள்ளனர் என்று நடிகையும் பாஜக உறுப்பினருமான குஷ்பு கூறியுள்ளார். நீங்கள் பேசும் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் தடுமாறுவதைப் பார்ப்பது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது என்றும் குஷ்பு கிண்டலடித்துள்ளார்.

லோக்சபாவில் ராகுல்காந்தி பேசிய பேச்சுக்கள் அதிகமாக பகிரப்படுகின்றன. அவரது ஒவ்வொரு பாயிண்டும் பாஜக அரசுக்கு சரியான அடியாக இருந்தது. இது மன்னர் ஆட்சியல்ல பல மாநிலங்கள் இணைந்த கூட்டாட்சி என்று குறிப்பிட்ட ராகுல் காந்தி, அனைவருக்கும் தனி தனி கலாச்சாரம் உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார்.

பல பூக்கள் இணைந்த பூங்கொத்துதான் இந்தியா என்றும் குறிப்பிட்டார் ராகுல் காந்தி. நீங்கள் இரண்டு இந்தியாவை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள். பணக்காரர்களுக்கான இந்தியா, ஏழைகளுக்கான இந்தியா என்று பிரித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று குற்றம் சாட்டினார்.

Khushbu Sundar post her twitter page, BJP Govt in Puducherry. It means tamil people have trusted us. Pls grow up, high time. Think before you speak. Very unfortunate to see you falter everytime you speak.