வீடுகளை அகற்றப் போவதாக வந்த தகவல்.. விரைந்து வந்த திருமாவளவன்.. முதல்வரிடம் கொண்டு செல்வதாக உறுதி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தாம்பரம் அடுத்த சிட்லபாக்கத்தில் நீர்நிலை ஆக்கிரமித்து சுமார் 400 வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அகற்ற அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் நேரில் ஆய்வு செய்தார். பட்டா வழங்கி இங்கேயே குடியிருக்க ஆவணம் செய்ய தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் வைத்தார்.

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த சிட்லபாக்கம் ஏரி, முன்பு நீர்ப்பாசன ஏரியாக இருந்தது. 219 ஏக்கர் ஆயக்கட்டு பரப்பைக் கொண்ட இந்த ஏரி, பின்னர் நகர்ப்புற ஏரியாக மாறிவிட்டது.

இந்நிலையில் சிட்லபாக்கம் ஏரியில் அப்பகுதியில் உள்ள குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு எரிக்கப்படுவது, தாம்பரம் நகராட்சியின் கழிவுநீர் கொட்டப்படுவது, ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரிப்பது ஆகியவை குறித்தும், அவற்றின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் அறப்போர் இயக்கத்தின் ஜெயராம் வெங்கடேசன் 2018-ம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்திருந்தார்.

English summary

About 400 houses have been built occupying the water level in Chitlapakkam next to Tambaram. As the government is taking steps to remove this as per the High Court order, Thirumavalavan personally inspected it. He requested the Government of Tamil Nadu to issue patta to the residence here.