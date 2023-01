''தமிழ்நாட்டில் அரசியல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த ஆளுநர் ரவி சதி'' -திருமாவளவன் பகீர் குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சட்டப்பேரவை உரையில் அரசு எழுதிக்கொடுத்த குறிப்புகளை வாசிக்க மறுத்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் அரசியல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த ஆளுநர் சதி செய்வதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் குற்றம்சாட்டி உள்ளார். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசையும் சட்டப்பேரவை மற்றும் தேசிய கீதத்தையும் அவமதித்துள்ள அவர், ஆளுநர் பதவியில் நீடிக்கும் தகுதியை இழந்துவிட்டதாக அவர் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டு இருக்கும் அறிக்கையில் தெரிவித்து இருப்பதாவது, "தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அவர்கள் இன்று சட்டப்பேரவையில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசையும் அவை மரபுகளையும் அவமதித்ததோடு அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் மீறி இருக்கின்றார்.

அவர் தனது உரையில் சிலவற்றைத் தவிர்த்தும் சிலவற்றை இணைத்தும் அவை மரபுகளுக்கு மாறாகப் பேசியியிருக்கிறார். அம்பேத்கர், பெரியார் போன்ற மக்கள் தலைவர்களின் பெயர்களை உச்சரிக்காமலும் தமிழ்நாடு, திராவிடம் போன்ற பல சொற்களை தவிர்த்தும் தனது விருப்பப்படி சில கருத்துக்களை இணைத்தும் ஆளுநர் உரையைப் படித்திருக்கின்றார்.

பாய்ந்து வந்த பன்னீர்.. ஆளுநர் அதை படிக்காததற்கு “இதான்” காரணம்! எடப்பாடியுடன் என்ன ஒரு ஒற்றுமை

English summary

Thirumavalavan has accused the governor RN Ravi of conspiring to create political chaos in Tamil Nadu. He said that, "Tamil Nadu Governor refused to read the notes written by the government in his speech in the Legislative Assembly is the plan of RSS.