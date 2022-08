திருமாவளவனுக்கு வந்த ஆசை.. யாருடன் கூட்டணி தெரியுமா.. சனாதன சக்தி Vs சனநாயக சக்தி.. ஆஹா.. அப்பறம்?

Chennai

சென்னை: திருமாவளவன் தன்னுடைய விருப்பம் ஒன்றை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.. விரைவில் 60வயது பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாட உள்ள நிலையில், அந்த பிறந்த நாள் கூட்டத்தை, அனைவரும் உற்றுநோக்கும்படியான எண்ணத்தையும் அறிக்கை மூலம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 17ம் தேதி தமிழர் எழுச்சி நாளாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருவதை முன்னிட், திருமாவளவன் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்..

அதில், தன்னுடய அகவை அறுபதுக்கான அரசியலின் அறைகூவல் என்று மிக முக்கியமான விஷயம் ஒன்றையும் அந்த அறிக்கையில் சொல்லி உள்ளார்.

