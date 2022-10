ராஜராஜன் இந்துவா? வெற்றிமாறன் சொன்னது சரிதான்.. அவர் ‘பெரியாரின் பேரன்’- ஆதரவாக குதித்த திருமாவளவன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ராஜராஜ சோழன் பற்றிய இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் பேச்சு குறித்து சர்ச்சைகள் கடுமையாக எழுந்து வரும் நிலையில், வெற்றிமாறன் பெரியாரின் பேரன் எனத் தெரிவித்துள்ளார் விசிக தலைவர் திருமாவளவன்.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற திருமாவளவன் மணி விழா நிகழ்வின்போது, ராஜ சோழனுக்கு இந்து அடையாளம் கொடுக்கின்றனர் என இயக்குநர் வெற்றிமாறன் பேசியிருந்தார். இதையடுத்து வெற்றிமாறனுக்கு எதிராகவும், ஆதரவாகவும் பலரும் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ராஜ ராஜ சோழன் பற்றிய இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் பேச்சுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் விசிக தலைவர் திருமாவளவன்.

ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் சைவம் வேறு; வைணவம் வேறு. திருநீறு பட்டை வேறு; திருமண் நாமம் வேறு. இரண்டும் வெளிப்படையாக மோதிக்கொண்டன. குருதிச் சேற்றில் தலைகள் உருண்டன. மாறிமாறி மதமாற்றம் செய்து கொண்டன. அக்காலத்தில் ஏது இந்து? எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் திருமாவளவன்.

English summary

While controversies are raging over director Vetrimaran's speech about Rajaraja Cholan, VCK president Thirumavalavan has said that Vetrimaaran is the grandson of Periyar.