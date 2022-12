பாஜகவின் ‘துணிவு’ சேலஞ்ச்.. 1 டூ 1 ஃபைட்டுக்கு ரெடியாகும் அண்ணாமலை.. 4 பாயிண்டுகள்! பிளான் இதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 'துணிவு' ட்ரெய்லர் வெளியாகியிருக்கும் நாளில் துணிவாக திமுகவுக்கு சவால் விட்டுள்ளது பாஜக. பாஜக தனித்துப் போட்டியிடத் தயங்காது, கூட்டணி இல்லாமல் போட்டியிட திமுக தயாரா ? என அதிரடியாக சவால் விட்டுள்ளார் அண்ணாமலை. தமிழ்நாட்டில் 25 சீட்களில் வெற்றி பெறுவோம் என்றும் அண்ணாமலை பேசி வருகிறார். இதனால், அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து அக்கட்சி விலகக்கூடும் எனக் கூறப்படும் நிலையில், திமுகவுக்கு பாஜக விடுத்துள்ள இந்த சவாலே, பாஜக தனித்துப் போட்டியிடும் திட்டத்தோடு ரெடியாகிவிட்டது என்பதற்கான அடையாளம் தான் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

தமிழகத்தில் திமுக என்ற கட்சி ஆரம்பித்ததில் இருந்து இதுவரை தனித்து போட்டியிடாத நிலையில் பாஜகவை பார்த்து தனித்துப் போட்டியிட தயாரா என கேள்வி எழுப்பி இருப்பது வேடிக்கை என பாஜகவினர் கூறி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சமீபத்தில் பிடிஐ-க்கு பேட்டியளித்த முதல்வர் ஸ்டாலின், அதிமுகவை பாஜக பயமுறுத்தி குளிர்காய்கிறது, தமிழ்நாட்டில் பாஜகவால் சொந்தக்காலில் நின்று வெற்றி பெற முடியாது என விமர்சித்திருந்தார். இந்நிலையில், அதற்கு பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக கடந்த காலங்களில் தனித்துப் போட்டியிட்டதுண்டு. அதை மீண்டும் செய்யத் தயங்காது. திமுக தனித்துப் போட்டியிட தயாரா என சவால் விடுத்துள்ளார்.

English summary

BJP has boldly challenged DMK, BJP will not hesitate to contest alone, is DMK ready to contest without alliance? It is being said that the party may out from AIADMK alliance, this challenge given by the BJP to the DMK is a sign that the BJP is ready with its plan to contest alone, say political observers.