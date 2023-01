‛துணிவு‛ ரிலீஸ்: பலியான அஜித் ரசிகரின் உருகவைக்கும் பின்னணி.. ரசிகர்களுக்கு குடும்பத்தினர் அட்வைஸ்!

Chennai

சென்னை: எச் வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் நடிப்பில் 'துணிவு' திரைப்படம் இன்று வெளியானது. சென்னையில் இந்த படத்தை பார்க்க வந்த 19 வயது அஜித் ரசிகர் லாரி மீது ஏறி நடனமாடி கீழே குதித்தபோது முதுகு தண்டுவடத்தில் பலத்த காயமடைந்து பரிதாபமாக இறந்தார். இந்நிலையில் தான் அவரது குடும்பத்தினர் பற்றிய உருக்கமான தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில் குடும்பத்தினர் கதறி அழுது சோகமான தகவல்களை தெரிவித்துள்ளனர்.

இயக்குனர் எச் வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் நடித்துள்ள படம் துணிவு. போனி கபூர் தயாரித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் பெரும் எதிர்ப்பார்ப்பு மத்தியில் இன்று திரைக்கு வந்தது.

அதிகாலை 1 மணிக்கு தமிழகம் முழுவதும் துணிவு திரைப்படம் திரையிடப்பட்டது. இதனால் அஜித் ரசிகர்கள் நேற்று இரவு முதலே தியேட்டர்கள் முன்பு திரண்டு பட்டாசு வெடித்தும், நடனமாடியும் துணிவு படத்தை வரவேற்று கொண்டாடினர்.

Directed by H Vinod and starring actor Ajith, Thunivu released today. A 19-year-old Ajith fan, who had come to see the film in Chennai, climbed onto the lorry and jumped down, causing serious injuries to his spinal cord and tragically died. In this situation, when the warm information about his family has been released, the family members have given sad information.