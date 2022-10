2 தலைகள்.. 4 மேட்டர்கள்.. அண்ணாமலைக்கு பிடித்த “ஒற்றை இலை”! அதிமுகவில் யாருக்கு ஆதரவு? இதோ“ஹிஸ்ட்ரி”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அதிமுக உட்கட்சிப்பூசல் தொடர் கதையாக போய்கொண்டிருக்க, டெல்லி மேலிடம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவா? ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவா? என்று குழப்பத்தில் அதிமுக தொண்டர்கள் இருக்கும் சூழலில் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மட்டும் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே ஆதரவாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்.

கடந்த ஜூன் 11 ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்திய அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என்று உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் பதவி பறிபோனது.

ஆனால், கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் எடப்பாடி பழனிசாமி அமர்வு தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற இருவர் அமர்வு தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்தது. இதனால் மீண்டும் ஈபிஎஸ் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் ஆனார்.

பன்வாரிலால் போட்ட “குண்டு”.. அவருக்கு எதிராக வீசிய அதிமுக! எடப்பாடி அரசு மீது புதிய புகார் -பின்னணி

English summary

As the AIADMK internal fighting is going on as a series, the question arises that the Delhi support Palaniswami? or O.Panneerselvam? In this situation Tamil Nadu BJP leader Annamalai is the only one who continues to support Edappadi Palaniswami.