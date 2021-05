பி.எஸ்.பி.பி விவகாரம்: ஆசிரியரின் தவறுக்கு பள்ளி நிர்வாகம் மீது குற்றம்சாட்டுவதா? எல்.முருகன் ஆவேசம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பி.எஸ்.பி.பி பள்ளி விவகாரத்தில் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் மீது குற்றம்சாட்டுவதை ஏற்க முடியாது என்று தமிழக பாஜக தலைவர் எல்.முருகன் தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக சென்னையில் தமிழக பாஜக தலைவர் எல்.முருகன் கூறியதாவது:- இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி அமைச்சர் சேகர்பாபு பேசியது தவறு. ஓட்டுப் போட்டவர்கள், போடாதவர்கள் என அனைவருக்கும் அரசு சேவை செய்ய வேண்டும்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader L Murugan has said that it is not acceptable to blame the school administration in the BSP school affair