ரேஷன் நிவாரண பொருட்களுக்கான பையிலும் முதல்வரின் படம், பெயர் இல்லை.. மக்களை கவரும் மு.க. ஸ்டாலின்!

சென்னை: தமிழக அரசு சார்பாக 13 மளிகை பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று தகவல் வரும் நிலையில், இந்த பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ள பையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் படமும் இல்லை, பெயரும் இல்லை.

தமிழகத்தில் அறுதி பெரும்பான்மை பெற்று 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது தி.மு.க. தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

With the news that 13 groceries will be distributed on behalf of the Tamil Nadu government, there is no picture or name of Chief Minister Stalin in the bag in which these items are to be distributed