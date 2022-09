சமூகநீதி வரலாற்றில் திமுக நிகழ்த்தியுள்ள சாதனை.. எஸ்.டி பட்டியலில் நரிக்குறவர்.. ஸ்டாலின் வரவேற்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பழங்குடியினர் பட்டியலில் நரிக்குறவர், குருவிக்காரர் உள்ளிட்ட சமூகத்தினரை சேர்க்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கி இருப்பதற்கு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.

நரிக்குறவர், குருவிக்காரர் உள்ளிட்ட சமூகத்தினரை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் தொடர் முயற்சிகளின் விளைவாக பழங்குடியின தகுதி வழங்கும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கை, நரிக்குறவர் சமுதாயத்தில் உள்ள இளைஞர்களின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் சமூகநீதியைப் பெற்றுத் தரும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சமூகநீதி வரலாற்றில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருக்கின்ற நேரத்தில் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனை இது என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TN Chief Minister Stalin has welcomed the central government's approval to include communities Narikuravar and kuruvikkarar in the scheduled tribes list. Stalin said that this will bring social justice in the education and employment of Narikuravar community youth.