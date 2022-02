'ராமானுஜரின் சிலை தேச ஒருமைப்பாட்டின் அடையாளமாக திகழட்டும்'.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

Chennai

சென்னை: ஹைதராபாத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ராமானுஜரின் சிலை தேச ஒருமைப்பாட்டின் அடையாளமாகத் திகழ வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க..ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் வைணவ ஆச்சாரியரான இராமானுஜரின் ஐம்பொன்னால் ஆன 216 அடி உயர சிலையை பிரதமர் திறந்து வைக்கிறார். சமத்துவத்துக்காக சிலை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இச்சிலையானது முழுக்க முழுக்க பக்தர்களின் நன்கொடைகளின் மூலம் வசூலிக்கப்பட்ட ரூ,1000 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

