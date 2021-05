அரசு பங்களாவில் தங்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அனுமதி.. பழைய கசப்புகளை மறந்து செயல்பட்ட மு.க.ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை: பழைய கசப்புகளை மறந்து அரசு பங்களாவில் தங்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அனுமதி அளித்ததன் மூலம் பல்வேறு தரப்பினரின் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளார் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

சென்னை கீரின்வேஸ் சாலையில் தமிழக அரசின் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அரசு பங்களாக்கள் உள்ளன.

தமிழகத்தில் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் பொறுப்பேற்கும் அமைச்சர்களுக்கு இந்த பங்களாக்களில் தங்குவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has received praise from various quarters for allowing Edappadi Palanisamy to stay in the government bungalow, forgetting the old bitterness