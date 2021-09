'தமிழ்நாட்டில் இனி நிரந்தரமாக தி.மு.க ஆட்சி'.. தொண்டர்களிடம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சூளுரை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இனி நிரந்தரமாக தி.மு.க ஆட்சிதான் என்கிற வகையில் திமுக தொண்டர்கள் செயல்பாடு அமைந்திட வேண்டும் என்று என்று முப்பெரும் விழாவில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார். தமிழ்நாடு முன்னாள் முதல்வர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் 113-வது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் அண்ணாவின் சாதனைகளை நினைவு கூர்ந்து வருகின்றனர். தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இதேபோல் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கும் அவர் மரியாதை செலுத்தினார்.

Tamilnadu Chief Minister MK Stalin said at the three-day function that the DMK volunteers should be active in Tamil Nadu so that the DMK can rule forever