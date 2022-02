2 நாள் ஓவர்.. நல்ல செய்தி என்ன? புதிர் போட்டு பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்! இன்று உடைக்கப்படும் சீக்ரெட்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிந்த பின் முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்றை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிடுவார் என்று கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில் விரைவில் அந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நிறைவடைந்து உள்ளது. நேற்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்கு பதிவு மாலை 6 மணி வரை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.

பெரும் அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் இன்றி அமைதியான முறையில் தேர்தல் நடைபெற்றது. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் 60.70 % வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது.

English summary

Tamilnadu CM Stalin to announce a good news today or very soon as urban body elections are over in the state.