திமுக ஆட்சிக்கு வரும் போதெல்லாம் வாட் வரி குறைப்பு...அதான் வரலாறு.. பழனிவேல் தியாகராஜன் சுளீர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபோதெல்லாம் பெட்ரோல் மீதான வாட் வரி குறைக்கப்பட்டதுதான் வரலாறு என தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்திருக்கிறார். பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பெட்ரோல், டீசல் மீதான வரி 200 சதவீதத்துக்கும் மேல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பெட்ரோல் மீதான வாட் வரி குறைக்கப்பட்டது என்றார்.

தமிழக சட்டசபையில் பிரதமர் மோடிக்கு பதிலளித்து பேசிய பழனிவேல் தியாகராஜன், கடந்த ஆண்டு பெட்ரோல், டீசல் உற்பத்தி வரியை ஒன்றிய அரசு குறைக்கும் முன்பே தமிழ்நாடு அரசு வாட் வரியை குறைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Finance Minister PTR Thiyagarajan has said We have repeatedly urged the Union Government to reduce the cesses and surcharges being levied and merge them with the basic tax rates so that States get their rightful share from the proceeds of the Union taxes.