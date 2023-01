ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி பேசியதை இப்படி தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.. தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை விளக்கம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று அழைக்க வேண்டும் எனக் கூறியிருக்கும் கருத்தின் உட்பொருளை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் பிரிவினைவாத கருத்துக்கள் அதிகமாக வர ஆரம்பித்துள்ள நிலையில் அவர் அப்படி கூறியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டை தனிநாடு என எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்கிற அர்த்தத்தில் அதை அவர் கூறியுள்ளார் என புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கிண்டியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய விவகாரம் தற்போது தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியிருக்கிறது. நேற்று முன் தினம் ஆளுர் ஆர்.என்.ரவி பேசுகையில், 'விடுதலைப் போராட்டத்தின் தொடக்கத்தில் பல்வேறு பிரிவினைகள் நம்மிடையே இருந்தன. இப்போது நமது நாடு ஒரே பாரதம். இதில் அனைவரும் அங்கம்.

பாரதம் என்பது ரிஷிகள், ஆன்மீக இலக்கியங்களால் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் பாரதம் குறித்து யாரும் பேசுவது இல்லை. இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் வித்தியாசமான அரசியல் சூழ்நிலை உள்ளது' என்று பேசினார்.

English summary

Governor R.N. We need to understand the implication of Ravi's opinion that Tamil Nadu should be called Tamil Nadu. He has said that when separatist ideas have started to rise in Tamil Nadu. Puducherry Deputy Governor Tamilisai Soundararajan said that he said that Tamil Nadu should not be considered as a separate nation.