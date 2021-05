தமிழக மக்களுக்கு நற்செய்தி.. ரேஷனில் கிடைக்கப்போகும் 13 வகை பொருட்கள்.. அரசு சூப்பர் உத்தரவு

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசு ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்காக சமையலுக்குப் பயன்படும் 13 வகையான மளிகைச் சாமான்கள் அடங்கிய தொகுப்பை வழங்க முடிவு செய்துள்ளது. fகலைஞர் பிறந்த நாளான ஜூன் 3 ம் தேதி இத்திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது. ஏற்கனவே ரேஷன் கார்டுகளுக்கு ரூ.2000 முதல் தவணையாக வரும் 15ம் தேதி முதல் வழங்கப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த மே 7ம் தேதி திமுக ஆட்சி அமைந்தது. முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றார். அவர் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற அன்றே. அரிசி ரேஷன் கார்டுகளுக்கு கொரோனா நிவாரணமாக ரூ.4,000 வழங்கப்படும் என்ற உத்தரவில் முதல் கையெழுத்திட்டார். அதன்படி முதல் தவணையாக ரூ.2,000 இம்மாதம் 15ம் தேதி முதல் வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கான டோக்கன் தற்போது விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சூழலில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த போடப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக அன்றாடம் கூலி வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் பலரும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

