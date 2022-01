Sunday Lockdown: பொதுமக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஹோட்டல்களுக்கு திடீர் சலுகை அறிவித்த தமிழக அரசு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 10,000-ஐ கடந்து விட்டது. ஆக்டிவ் கேஸ்களும் தொடர்ந்து உச்சத்தில் உள்ளன. இதனால் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தினமும் இரவு நேர ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் முழு ஊரடங்கும் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ளது.

ஷாக் அடிக்கும் வேகத்தில் பரவும் கொரோனா.. இந்த 3 மாவட்டங்களில் அச்சமூட்டும் பாசிட்டிவ் விகிதம்!

இரவு 10 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை இரவு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் முழு ஊரடங்கு போடப்பட்டுள்ளது. இந்த முழு ஊரடங்கில் அத்தியாவசிய பணிகளை தவிர அனைத்துக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu government has announced that restaurants will be able to distribute food to customers' homes today. A complete curfew has been imposed in Tamil Nadu every Sunday to control the corona