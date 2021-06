3ஆம் அலையை எதிர்கொள்ள தயார்.. உயிரிழப்பு அதிகரிக்க இதுதான் காரணம்.. அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி விளக்கம்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 3ஆம் அலையை எதிர்கொள்ளத் தேவையான மருத்துவ உள்கட்டமைப்புகளை உருவாக்க நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு எடுத்துள்ளதாக மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

சேலம் உருக்காலை வளாகத்தில் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய 500 படுக்கை கொண்ட சிறப்பு கொரோனா சிகிச்சை மையத்தில் கூடுதலாக ஆக்சிஜன் வசதி கொண்ட 500 படுக்கைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய 2-வது கொரோனா சிகிச்சை மையத்தை மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Electricity Minister SenthilBalaji said that the state government has taken steps to develop the medical infrastructure required to deal with the Corona 3rd wave in Tamil Nadu. He also said 3 options were provided for the public to pay their EB dues.