மத்திய சென்னை, தென் சென்னையில் பாஜக வாக்கு வங்கி அதிகரிப்பு.. அதிமுகவிற்கு எச்சரிக்கை மணி

சென்னை: நடந்துமுடிந்து நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்ட பாஜக யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் வாக்குகளைப் பெற்றிருக்கிறது.

சென்னை மாநகராட்சித் தேர்தலில் பாஜக ஒரே ஒரு இடத்தில் வென்றிருந்தாலும், அதிக அளவில் வாக்குகளைப் பெற்றிருக்கிறது.

தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட புள்ளிப்பட்டியலின்படி, தாங்கள் தான் தமிழகத்தின் மூன்றாவதுகட்சி என்று பாஜக தெரிவித்து வருகிறது.

கோவை மாநகராட்சித் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு தடையில்லை..

English summary

The BJP, which stood alone in the by-elections, has received unexpected votes. Although the BJP won only one seat in the Chennai municipal elections, it has won a large number of votes.