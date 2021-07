"மைக்ரோ கட்டுப்பாடு".. லாக்டவுனில் முக்கிய மாற்றம்?.. முதல்வர் மீட்டில் வல்லுனர்கள் சொன்னது என்ன?!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இன்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் நடத்திய ஆய்வில் கொரோனா லாக்டவுன் குறித்து முக்கிய விஷயங்கள் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா ஊரடங்கு திங்கள் கிழமையோடு முடிய உள்ள நிலையில், மேலும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் மருத்துவ வல்லுநர்கள் ஆலோசனை நடத்தினார்கள். மேலும் லாக்டவுனை நீட்டிக்கலாமா, தளர்வுகள் கொண்டு வரலாமா என்று ஆலோசனை செய்தனர்.

தமிழ்நாட்டை தற்போது மூன்று வகையாக பிரித்து தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒவ்வொரு வகையிலும் எந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகள், தளர்வுகள் கொண்டு வரலாம் என்பது குறித்து ஆலோசனையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

English summary

Tamilnadu may go for micro containment zones to control the new raise in Covid 19 cases in few districts.