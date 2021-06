'தி பேமிலி மேன் 2' தொடர் தடை செய்யப்படுமா? அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதில் இதுதான்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: 'தி பேமிலி மேன் 2' தொடரை தடை செய்வது குறித்து மத்திய அரசுதான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சர் மனோதங்கராஜ் தெரிவித்தார்.

அமேசான் பிரைமில் 'தி பேமிலி மேன் 2' என்ற தொடர் வெளியாகி உள்ளது. இதில் இலங்கையில் உள்ள போராளி குழுக்கள் என்று கூறி மறைமுகமாக விடுதலை புலிகள் அமைப்பை விமர்சனம் செய்வது போல காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டு இருப்பது சர்ச்சையாகி உள்ளது

எனவே இந்த தொடருக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் வேண்டும் தமிழகம் முழுவதும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. 'தி பேமிலி மேன் 2' தொடருக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசிடம் தமிழக அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்த நிலையில் 'தி பேமிலி மேன் 2' தொடருக்கு தடை விதிக்கப்படுமா? தமிழக தகவல் தொழில் நுட்பத் துறை அமைச்சர் மனோதங்கராஜிடம் நிருபர்கள் கேட்டனர். அதற்கு அவர் கூறியதாவது:- தமிழர்களையும் புண்படுத்தியும், வரலாற்று நிகழ்வுகளை ஒரு பிரிவுடன் சொல்லக் கூடிய சூழல் 'தி பேமிலி மேன் 2' தொடரில் உள்ளது.

அதனால் தான் அதனை தடை செய்ய மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்தோம். இந்த தொடரை சென்சார் மற்றும் கண்காணிப்பு செய்வதற்கான அதிகாரம் தமிழக அரசுக்கு கிடையாது. இனி அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது என்பது மத்திய அரசை சார்ந்தது என்று அமைச்சர் கூறினார்.

English summary

Minister Manothankaraj said it was up to the central government to decide whether to ban The Family Man 2 'series