கல்லூரி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. உயர்கல்வித்துறைக்கு சிறப்பு திட்டங்கள்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு!

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆளில்லா விமானக்கழகம் உருவாக்கப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் 2021-22 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசு தாக்கல் செய்யும் முதல் பட்ஜெட் இது என்பதால் மக்களிடையே பல்வேறு எதிர்ப்புகள் நிரம்பி கிடந்தன.

சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் இன்று காலை 10 மணி முதல் சுமார் 2.30 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து வருகிறார் நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன்.

