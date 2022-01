தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்த சசிகலா .. 'அவருக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது'.. அமைச்சர் சுளீர்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அதிமுகவை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற தீவிரமாக உள்ள சசிகலா முழு நேர அரசியலில் இறங்கி விட்டார். அவ்வப்போது தொண்டர்களை சந்தித்து பேசும் அவர் மழை, வெள்ள காலங்களில் மக்களை சந்தித்து உதவிகள் செய்து வருகிறார்.

தமிழக அரசு அறிவிக்கும் திட்டங்களில் குறை இருந்தால், மக்கள் ஏதாவது கோரிக்கை வைத்தால் அது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து அறிக்கை வெளியிடுவது வழக்கம். தற்போது சசிகலாவும் தொடர்ந்து அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.

English summary

Sasikala had made a request to the Tamil Nadu government on various issues, including the purchase of sugarcane. Tamil Nadu Transport Minister raja kannappan said he could not answer Sasikala