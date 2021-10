மின்வாரிய புகார்கள் தீர்க்கப்படுகிறதா?.. லிஸ்ட் போட்ட அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.. அதிமுகவுக்கு பதிலடி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில் சென்னை வடக்கு, தெற்கு மண்டலங்களிலுள்ள உதவி பொறியாளர்கள், உதவி செயற்பொறியாளர்கள், செயற்பொறியாளர்கள், மேற்பார்வை பொறியாளர்கள், தலைமை பொறியாளர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.

இந்த கூட்டத்துக்கு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தலைமை தாங்கினார். இதில் மின்சாரத்துறையின் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர். ஒவ்வொரு பிரிவு அலுவலங்கள் முதல் மண்டல அலுவலகங்கள் வரை தினசிரி வரும் புகார்கள், அவற்றில் சரிசெய்யப்பட்ட புகார்களின் நிலை குறித்து அமைச்சர் கேட்டறிந்தார்.

English summary

TN Minister senthil balaji has said that the number of complaints lodged by the public in the power sector is declining Tamil Nadu Minister senthil balaji has said that the number of complaints lodged by the public in the power sector is declining. He said that all the promises made by the DMK have been fulfilled in 5 months