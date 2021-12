என்னாச்சு.. முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு, அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி திடீர் எச்சரிக்கை.. பரபர பேட்டி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் திமுக அரசை கண்டித்து நேற்று அதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் தலைமையில் நடந்த போராட்டத்தில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் முன்னாள் அமைச்சர்கள், அதிமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை குறைக்க வேண்டும், பொங்கல் பரிசுத்தொகையை அறிவிக்க வேண்டும், குடும்ப தலைவிக்கு ரூபாய் 1000 திட்ட வாக்குறுதி, பெட்ரோல், டீசல் விலையில் ரூபாய் 5 குறைப்பு, நீட் ரத்து உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் போராட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன.

Minister Senthil Balaji has warned former ministers that the Tamil Nadu government will not have fun if government officials-police speak in unison. He has said that no one can escape the wrongdoers and looters in the DMK regime