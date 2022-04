டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு...அம்மாடியோவ்! 7,306 பணியிடங்களுக்கு 21 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-4 பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க நேற்றுடன் கால அவகாசம் முடிந்த நிலையில், 21 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 7,306 காலி பணியிடங்கள் மட்டுமே உள்ளன. ஒரு பணியிடத்துக்கு சுமார் 300 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அரசு துறைகளில் காலியாக இருக்கும் இடங்களுக்கு எழுத்து தேர்வு மூலம் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில் கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் என மொத்தம் 7,306 பணியிடங்களுக்கான குரூப்.-4 தேர்வு அறிவிப்பு கடந்த மாதம் வெளியிடப்பட்டது.

டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவர் பாலச்சந்திரன் குரூப்-4 தேர்வுக்கான அறிவிப்பை கடந்த மாத இறுதியில் வெளியிட்டார். அதன்படி குரூப்-4 தேர்வானது வருகிற ஜூலை 24ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்வு காலை 9.30 மணி முதல் 12 மணி வரை, மூன்று மணி நேரம் நடைபெறும் என்றும் அதன் தலைவர் பாலசந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TNPSC Group 4 exam: (டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு) As of yesterday, 21 lakh people had applied for the TNPSC Group-4 posts. There are only 7,306 vacancies. About 300 people are competing for a job.