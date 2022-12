இடி மின்னலோடு டார்க்கெட்.. இன்று 8, நாளை 13 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகும் கனமழை..உங்கள் ஊர் எப்படி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் இன்று 8 மாவட்டங்களிலும், நாளை 13 மாவட்டங்களிலும் இடி, மின்னலுடன் கனமழை வெளுத்து வாங்கப்போகிறது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த அக்டோபர் இறுதியில் துவங்கிய நிலையில் முதல் 2 வாரங்கள் சென்னை உள்பட பல மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது.

அதன்படி பருவமழை என்பது குறைந்தது. சென்னை உள்பட பல மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான நாட்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே மாண்டஸ் புயலால் மீண்டும் பல மாவட்டங்கள் மழையை பெற்றன. அதன்பிறகு மழை என்பது தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் மறைந்து போனது.

English summary

According to the Meteorological Department, heavy rain with thunder and lightning will occur in 8 districts of Tamil Nadu today and 13 districts tomorrow due to the low pressure zone over the South West Bay of Bengal. Fishermen have also been warned.