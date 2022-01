தமிழகத்தில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு கிடையாது!

Chennai

சென்னை: கொரோனா தொற்று குறைந்து கொண்டே செல்வதால் தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கை ரத்து செய்தது தமிழக அரசு.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. இதனால் கடந்த ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.

அதன்படி கடந்த 6ஆம் தேதி முதல் இரவு நேர ஊரடங்கும் , ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கும் அமலானது. இரவு நேர ஊரடங்கு இரவு 10 முதல் அதிகாலை 5 மணி வரையும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்தது.

தமிழகத்தில் ஞாயிறு ஊரடங்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வமிகர் சங்கங்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தன. இதனிடையே ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைவதால் அது குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் மருத்துவ வல்லுநர்களுடன் கடந்த வியாழக்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினார்.

தமிழகத்தில் 30 ஆயிரத்தை தொட்ட தினசரி கொரோனா பாதிப்பு கடந்த 4 நாட்களாக குறைந்து காணப்பட்டது. இதனால் மற்ற மாநிலங்களை போல் இரவு நேர ஊரடங்கு, ஞாயிற்று முழு ஊரடங்கை ரத்து செய்வது குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டது. அதன்படி தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்தது.

அதே போல் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கும் ரத்து செய்யப்படுவதால் இன்று முழு ஊரடங்கு கிடையாது. அதே போல் வழக்கம் போல் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் பள்ளிகள் இயங்கும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. சினிமா தியேட்டர்கள், ஹோட்டல்களில் 50 சதவீத இருக்கை உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கால் அசைவம் சாப்பிடுபவர்கள் சனிக்கிழமையே இறைச்சியை வாங்க குவிந்தனர். தற்போது ஊரடங்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் அவர்கள் மனம் மகிழ்ந்துள்ளனர்.

