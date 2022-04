வெப்பச்சலனத்தால் தமிழகத்தில் இடி மின்னலுடன் ஜில் மழைக்கு வாய்ப்பு : வானிலை அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வெப்பச்சலனத்தால் தமிழகம், புதுச்சேரியில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் பிப்ரவரி இறுதியில் தொடங்கி வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. கோடை வெப்பத்தின் வேகத்தை தாங்க முடியாமல் குளுகுளு பிரதேசங்களை நோக்கி செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர். உதகை, கொடைக்கானல் என மலைப்பிரதேசங்களிலும் வறட்சி நிலவுகிறது.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோரப்பகுதிகளில் அவ்வப்போது கோடை மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் மன்னர் வளைகுடா மற்றும் உள் தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக இன்று முதல் 9 ஆம் தேதி வரைக்கும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு இதமாய் இன்று இடி மின்னலுடன் கோடை மழை பெய்ய வாய்ப்பு...அனுபவிக்கத் தயாரா?

English summary

Today Weather Report: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை) According to the Chennai Meteorological Department, there is a chance of light to moderate rain in Tamil Nadu and Pondicherry due to global warming. The sky will be overcast in Chennai for the next 48 hours.