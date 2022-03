தமிழகத்தில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு இதமாக பெய்யும் சாரல் மழை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் பங்குனி மாத வெயில் போல சூரியன் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் கோடை வெயிலுக்கு இதமாக சாரல் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வரும் நிலையில் நாளை வரை மழை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், இன்றைய தினம் தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளைய தினம் தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

9ஆம் தேதி முதல் 11ஆம் தேதி வரை தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் சில இடங்களில் லேசான மழைபெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மழை.. வலுவிழந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு.. இந்த 10 மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை பெய்ய போகுதாம்

English summary

The meteorological department has forecast light summer showers in Tamil Nadu as the sun is shining like the Panguni month sun. The Met Office has forecast heavy rains in the delta districts for the last few days and is likely to continue till tomorrow.