தக்காளி விலை தாறு மாறு... சட்னி, சாம்பாருக்கு தக்காளி எப்படி வாங்குவது?- இல்லத்தரசிகள் கவலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மழையால் தக்காளி செடிகள் அழுகத் தொடங்கியுள்ளன. சந்தைகளுக்கு தக்காளி வரத்து குறைந்துள்ளதால் சென்னையில் தக்காளி விலை தாறு மாறாக உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிலோ தக்காளி கிலோ 100 ரூபாயை எட்டியுள்ளதால் இல்லத்தரசிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

சென்னையில் கடந்த மாதம் ஒரு கிலோ 5, ரூபாய்க்கு கூவி கூவி விற்கப்பட்ட தக்காளி மளமளவென விலை உயர்ந்தது. கடந்த வாரம் ஒரு கிலோ நவீன் தக்காளி ரூ 45 க்கும் நாட்டு தக்காளி ரூ 38 க்கும் விற்பனை செய்யப்பபட்டது.

ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பலத்த மழை பெய்ய தொடங்கியுள்ளது. இதனால் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் தக்காளி வரத்து குறைந்துள்ளது.

சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறி விலை கடும் உயர்வு - தக்காளி ஒரு கிலோ ரூ. 90க்கு விற்பனை

English summary

Tomato plants have begun to rot due to the rain. Tomato prices in Chennai have gone up sharply due to declining supply of tomatoes to the markets. Housewives are worried as a kilo of tomatoes has reached Rs 100.