ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு.. இந்த 6மணி நேரங்களில் செய்ய முடியாது.. தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : இன்று முதல் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு இரவில் 6 மணிநேரம் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அதாவது இன்று இரவு முதல் நவ.20-ம் தேதி வரை இரவு 11:30 மணி முதல் வரை அதிகாலை 5:30 மணி வரை முன்பதிவு வசதி நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் ரயில் சேவைகள் கொரோனா காரணமாக குறைந்தன. கொரோனா தொற்று குறைந்த பின்னர் சிறப்பு ரயில்களாக ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

பல்வேறு ரயில் சேவைகள் படிப்படியாக தொடங்கி உள்ளன. தற்போதைய நிலையில் சிறிய நகரங்களுக்கு இடையிலான ரயில் சேவைகள், முன்பதிவு இல்லாத பல ரயில்சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கி உள்ளன.

English summary

Southern Railway has announced that train ticket bookings will be canceled at night for the next 7 days from today. This means that the booking facility will be closed from 11:30 pm to 5:30 am from tonight to Nov. 20.