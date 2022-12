டீசல் விலை உயர்வால் பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்பட வாய்ப்பா? - அமைச்சர் சிவசங்கர் சொன்ன தகவல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டீசல் விலை வெகுவாக உயர்ந்தபோதும் பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை என தமிழக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

போக்குவரத்து துறையில் ஏற்கனவே நிதிச் சுமை உள்ளது. இருப்பினும் நிதி நிலைக்கு ஏற்ப அனைவருக்கும் படிப்படியாக பணப்பலன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பல்லவன் இல்லத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் பணிபுரிந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்கள் மற்றும் இறந்த பணியாளர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி, பணிக்கொடை, விடுப்பு தொகை உள்ளிட்ட பணப்பலன்களுக்குரிய காசோலைகளை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் வழங்கினார்.

English summary

Transport Minister S.S.Sivasankar has said that even though the price of diesel has gone up, bus fare has not been increased. transport sector is already financially burdened; However, cash benefits will be given to everyone gradually according to their financial status, he added.