கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் தமிழை இரண்டாம் மொழியாக சேர்க்க வேண்டும்.. திருச்சி சிவா கடிதம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் (2021-22) தமிழ்நாட்டில், கேந்திரிய வித்யாலயா (கே.வி) மற்றும் மாநிலத்தின் பிற சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் பாடத்திட்டத்தில் தமிழை இரண்டாம் மொழியாக சேர்க்குமாறு மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு திமுக மாநிலங்களவை எம்.பி. திருச்சி சிவா கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் பூஜ்ஜிய நேரத்தில் அவர் இந்த பிரச்சினையை எழுப்பியுள்ளதையும் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருச்சி சிவா.

ஏற்கனவே மத்திய அமைச்சரை நேரில் சந்தித்தும் அவர் வலியுறுத்தியிருந்தார்.

English summary

DMK has asked Union Education Minister Dharmendra Pradhan to add Tamil as a second language in the curriculum of Kendriya Vidyalaya (KV) and other CBSE schools in Tamil Nadu from the current academic year (2021-22). Trichy Siva has written the letter.