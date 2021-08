"வாய்க்கு வந்தபடி அடித்துவிட்டீர்களே.." ஏன் அறிவிக்கவில்லை? பட்ஜெட் பற்றி டிடிவி தினகரன் காரசாரம்!

Chennai

சென்னை: கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி ஆட்சிக்கு வந்த தி.மு.க அரசு, தமது நிதிநிலை அறிக்கையில் அந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது பற்றிய அறிவிப்புகளை வெளியிடாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது என்று அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் கட்சி பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் தொடர்பாக பல்வேறு தலைவர்களும் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

இதோ டிடிவி தினகரன் அறிக்கை வாயிலாக கூறியிருப்பது இதுதான்:

TTV Dhinakaran, general secretary of the AMMK Party, said it was disappointing that the DMK government, which came to power after making attractive promises, had not made any announcements in its budget about fulfilling those promises.