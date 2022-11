இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கம்? இப்ப ஒன்னும் கெட்டுப் போகலை! எடப்பாடிக்கு வார்னிங் கொடுக்கும் டிடிவி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது தவறுகளை உணர்ந்து திருந்தி வந்தால் அவருடன் இணைந்து பயணிப்பேன் எனவும், இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்பட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டவரும் அமமுக பொதுச் செயலாளருமான டிடிவி தினகரன் கூறியிருக்கிறார்.

அதிமுகவில் இருந்து ஓரம் கட்டப்பட்டுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஏற்கனவே நீக்கப்பட்ட சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைக்க வேண்டுமென பாஜக தலைமை விரும்பும் நிலையில், தனக்கான முக்கியவத்துவம் குறைந்து விடுமென்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி முற்றாக மறுத்து வருகிறார்.

அதே நேரத்தில் அரசியல் கிளைமேட் மாறியுள்ள நிலையில், பாஜக தரப்புடன் இணக்கம் காட்டி வரும் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் அதிமுக கூட்டணியில் இணைய ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். இதன் மூலம் மீண்டும் அதிமுக கட்சிக்குள்ளும் செல்வாக்கு பெறலாம் என அவர் திட்டமிட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

சூப்பர்.. தலையை விட்டா கழுத்து! அமமுகவை வைத்து எஸ்கேப்பாகும் எடப்பாடி! ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய்!

English summary

TTV Dhinakaran, General Secretary of AMMK, has said that if Edappadi Palanichamy realizes his mistakes, he will travel with him and nothing can be done if the double leaf symbol is disabled.