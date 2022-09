உயிரை பணயம் வைத்து சேவை செய்த அரசு மருத்துவர்களை இப்படி போராட வைக்கலாமா? - டிடிவி தினகரன் கேள்வி!

Chennai

சென்னை: கொரோனா காலத்தில் தங்களின் உயிரைப் பணயம் வைத்து சேவை செய்த அரசு மருத்துவர்களை இப்படி ஊதிய உயர்வுக்காகவும் நியாயமான கோரிக்கைக்காகவும் போராட வைப்பது தமிழக அரசுக்கு அவமானமாக தெரியவில்லையா? என்று அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வரும் அரசு மருத்துவர்கள் இன்று சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் குடும்பத்துடன் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அரசு மருத்துவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என தமிழக அரசை பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உடனடியாக அரசு மருத்துவர்களை அழைத்துப் பேசவேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Don't TN government think it is a shame to make the government doctors who have risked their lives during corona period to fight for a salary hike? AMMK general secretary TTV Dhinakaran has questioned.